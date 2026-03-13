Кирилл Капризов повторил свой же рекорд за «Миннесоту» по домашней голевой серии
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» записал на свой счёт заброшенную шайбу.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов забросил в шестом домашнем матче подряд и повторил свой же рекорд сезона-2021/2022. Отметим, что Кирилл делит данный рекорд с Марианом Габориком и Тоддом Уайтом, которые также забивали в шести домашних матчах подряд в сезоне-2005/2006.
В матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Андре (Зеграс) – 18:35 1:1 Болди (Цуккарелло, Хьюз) – 28:39 (pp) 2:1 Капризов (Фэйбер, Хьюз) – 37:50 2:2 Типпетт (Грундстрём, Санхайм) – 47:58 (sh) 2:3 Конечны – 65:00
