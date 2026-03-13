Кирилл Капризов повторил свой же рекорд за «Миннесоту» по домашней голевой серии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» записал на свой счёт заброшенную шайбу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов забросил в шестом домашнем матче подряд и повторил свой же рекорд сезона-2021/2022. Отметим, что Кирилл делит данный рекорд с Марианом Габориком и Тоддом Уайтом, которые также забивали в шести домашних матчах подряд в сезоне-2005/2006.

В матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.