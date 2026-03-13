Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид подрался с форвардом «Далласа»

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид подрался в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз».

В конце второго периода в зоне «Далласа» у борта завязалась потасовка, где Макдэвид устроил драку с форвардом Джастином Грицковяном. По итогам эпизода каждый из хоккеистов получил по две минуты штрафа за грубость.

Напомним, в текущем сезоне Макдэвид записал на свой счёт 110 (36+74) баллов в 66 играх при показателе полезности «+10».

На льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 7:2.