Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид подрался с форвардом «Далласа»

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид подрался в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз».

В конце второго периода в зоне «Далласа» у борта завязалась потасовка, где Макдэвид устроил драку с форвардом Джастином Грицковяном. По итогам эпизода каждый из хоккеистов получил по две минуты штрафа за грубость.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, в текущем сезоне Макдэвид записал на свой счёт 110 (36+74) баллов в 66 играх при показателе полезности «+10».

На льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 7:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
7 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Бенн (Хейсканен, Стил) – 01:23     2:0 Стил (Дюшейн, Бурк) – 13:09     3:0 Робертсон – 15:11     4:0 Джонстон (Робертсон, Хейсканен) – 25:43 (pp)     5:0 Робертсон (Джонстон, Хейсканен) – 26:15     5:1 Бушар (Капанен, Драйзайтль) – 27:53     5:2 Дикинсон (Экхольм, Рословик) – 31:59     6:2 Бенн (Робертсон, Джонстон) – 41:32 (pp)     7:2 Дюшейн (Блэквелл, Линделль) – 58:57    
«Эдмонтон» пропустил семь шайб и проиграл «Далласу», Макдэвид очков не набрал
