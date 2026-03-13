Расписание матчей ВХЛ на 13 марта 2026 года

Сегодня, 13 марта, пройдут два матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 13 марта 2026 года (время московское):

19:00. «Динамо» СПб – «Буран»;

19:00. СКА-ВМФ – «Ростов».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 102 очка в 60 матчах. Второе место занимает «Югра» с 98 очками после 60 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (91 очко в 59 играх).

В регулярном чемпионате команды проводят по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.