«Это грязная игра». Главный тренер «Торонто» — об ударе Мэттьюса коленом со стороны Гудаса

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Крэйг Берюбе высказался об удалении защитника «Анахайм Дакс» Радко Гудаса до конца матча за удар коленом форварда канадского клуба Остона Мэттьюса.

«Это грязная игра. Лига, очевидно, рассмотрит эпизод и решит, какое наказание будет назначено», — цитирует Берюбе сайт НХЛ.

Гудас за удар коленом получил пятиминутный большой штраф и удаление до конца матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Мэттьюс не сразу поднялся со льда после удара и в итоге не смог доиграть встречу из-за травмы нижней части тела. За несколько минут до хита Мэттьюс забросил свою 27-ю шайбу в сезоне и прервал безголевую серию из 12 матчей.