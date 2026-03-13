Скидки
Расписание матчей МХЛ на 13 марта 2026 года

Сегодня, 13 марта, пройдут семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 13 марта 2026 года (время московское):

«Тайфун» – МХК «Атлант» — 2:1;
12:00. «Амурские Тигры» – «Сахалинские Акулы»;
17:30. «Тюменский Легион» – «АКМ Новомосковск»;
18:30. «Алмаз» – «Локо»;
18:30. «Локо-76» – «Реактор»;
19:00. «Динамо-Шинник» – Академия Михайлова;
19:00. «АКМ-Юниор» – МХК «Динамо» СПб;
19:00. ХК «Капитан» – «СКА-1946».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 99 очками после 57 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 80 очков после 55 матчей.

Календарь МХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица МХЛ сезона-2025/2026
Результаты матчей МХЛ на 12 марта 2026 года
