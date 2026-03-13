Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трактор — Торпедо: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

«Трактор» — «Торпедо»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 13 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Челябинске состоится встреча между местным «Трактором» и нижегородским «Торпедо». Матч на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Трактор» — «Торпедо» 13 марта можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Это будет вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. Ранее сильнее был «Трактор» со счётом 5:0.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Трактор» набрал 67 очков, и расположился на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 78 очками находится на пятой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
В КХЛ нет идеального фаворита Кубка Гагарина. Даже у «Металлурга» очевидны слабые стороны
В КХЛ нет идеального фаворита Кубка Гагарина. Даже у «Металлурга» очевидны слабые стороны
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android