«Трактор» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 13 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Челябинске состоится встреча между местным «Трактором» и нижегородским «Торпедо». Матч на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 марта 2026, пятница. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Торпедо Нижний Новгород

Это будет вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. Ранее сильнее был «Трактор» со счётом 5:0.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Трактор» набрал 67 очков, и расположился на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 78 очками находится на пятой строчке Запада.