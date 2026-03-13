Главный тренер «Эдмонтона» высказался о драке Коннора Макдэвида в игре с «Далласом»

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох прокомментировал драку Коннора Макдэвида в игре с «Даллас Старз».

«Очевидно, Макдэвид был очень раздражён и пытался завести команду. Ему не понравился этот бросок [шайбы] в Леона [Драйзайтля], и они немного потолкались. Наши лидеры горят огнём, и нам это нужно», — приводит слова Ноблоха сайт «Эдмонтона».

В конце второго периода в зоне «Далласа» у борта завязалась потасовка, где Макдэвид устроил драку с форвардом Джастином Грицковяном. По итогам эпизода каждый из хоккеистов получил по две минуты штрафа за грубость.

На льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 7:2.