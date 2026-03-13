«Сибирь» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 15:30 мск

Сегодня, 13 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Новосибирске состоится встреча между местной «Сибирью» и магнитогорским «Металлургом». Матч на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 марта 2026, пятница. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет четвёртая игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. Ранее две победы одержал «Металлург», одну — «Сибирь».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» набрала 62 очка и расположилась на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» со 101 очком находится на первой строчке Востока.