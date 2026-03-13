Скидки
Сибирь — Металлург: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025/2026 начнется в 15:30 мск

«Сибирь» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 15:30 мск
Комментарии

Сегодня, 13 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Новосибирске состоится встреча между местной «Сибирью» и магнитогорским «Металлургом». Матч на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2026, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет четвёртая игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. Ранее две победы одержал «Металлург», одну — «Сибирь».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» набрала 62 очка и расположилась на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» со 101 очком находится на первой строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
