«Салават Юлаев» — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 13 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Уфе состоится встреча между местным «Салаватом Юлаевым» и московским «Динамо». Матч на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет заключительная вторая встреча команд в текущем сезоне. Ранее сильнее было «Динамо» в Москве со счётом 4:1.

«Салават Юлаев» после 64 сыгранных матчей набрал 71 очко и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» с 77 очками после 64 встреч располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Запада.