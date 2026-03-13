Скидки
«Иногда вратарь играет лучше, чем форварды». Тренер «Коламбуса» — о Бобровском

Комментарии

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Рик Боунесс высказался о поражении в матче регулярного сезона НХЛ от «Флориды Пантерз» (1:2 ОТ), отметив игру российского голкипера «пантер» Сергея Бобровского.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Фантилли (Марчмент) – 33:01     1:1 Беннетт (Райнхарт, Самоскевич) – 41:28 (pp)     2:1 Райнхарт (Ткачук, Беннинг) – 62:20 (pp)    

«Мы очень довольны тем, как играли. Мы позволили сопернику нанести 16 бросков по воротам за 60 минут и доминировали в игре. Отдаём должное [Бобровскому], он сыграл решающую роль в игре, вот и всё. В овертайме у нас были моменты, но чуть промахнулись. А потом они получили большинство.

Но в целом, в течение 60 минут, мы были очень довольны тем, что увидели. Иногда вратарь играет лучше, чем нападающие. Так было и сегодня», — цитирует Боунесса сайт НХЛ.

