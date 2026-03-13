Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Райлли оценил тот факт, что никто из «Торонто» не вступился за Мэттьюса после хита Гудаса

Райлли оценил тот факт, что никто из «Торонто» не вступился за Мэттьюса после хита Гудаса
Комментарии

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райлли высказался о том, что никто из канадского клуба не вступился за капитана Остона Мэттьюса после того, как последнего ударил коленом Радко Гудас из «Анахайм Дакс».

«Это моя вина, что я не ответил Гудасу. Это был грязный приём. В тот момент я не понял, насколько сильно он его ударил. Но я беру на себя полную ответственность за то, что не вмешался первым», — приводит слова Райлли журналист Йонас Зигель на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Гудас за удар коленом получил пятиминутный большой штраф и удаление до конца матча. Мэттьюс не сразу поднялся со льда после удара и в итоге не смог доиграть встречу из-за травмы нижней части тела.

Материалы по теме
Видео
«Это грязная игра». Главный тренер «Торонто» — об ударе Мэттьюса коленом со стороны Гудаса
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android