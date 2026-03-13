Райлли оценил тот факт, что никто из «Торонто» не вступился за Мэттьюса после хита Гудаса

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райлли высказался о том, что никто из канадского клуба не вступился за капитана Остона Мэттьюса после того, как последнего ударил коленом Радко Гудас из «Анахайм Дакс».

«Это моя вина, что я не ответил Гудасу. Это был грязный приём. В тот момент я не понял, насколько сильно он его ударил. Но я беру на себя полную ответственность за то, что не вмешался первым», — приводит слова Райлли журналист Йонас Зигель на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Гудас за удар коленом получил пятиминутный большой штраф и удаление до конца матча. Мэттьюс не сразу поднялся со льда после удара и в итоге не смог доиграть встречу из-за травмы нижней части тела.