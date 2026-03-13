Форвард «Далласа» — о драке с Макдэвидом: я прекрасно понимал, что передо мной Коннор

Нападающий «Даллас Старз» Джастин Грицковян прокомментировал свою драку с капитаном «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом.

«Ну, не уверен, что он сбросил перчатки, но я просто пытался вступиться за партнёров. Понимал ли я, что передо мной Макдэвид? Конечно, я всё прекрасно понимал! Сказал ли я ему что-то после? Да нет, ничего», — приводит слова Грицковяна журналистка Эбби Джонс на своей странице в социальной сети Х.

На льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 7:2.