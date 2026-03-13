Сергей Бобровский вышел на первое место по матчам в НХЛ среди российских вратарей

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил 30 сейвов в победном матче с «Коламбус Блю Джекетс».

Для Бобровского это был 799-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, Сергей вышел на первое место по матчам в НХЛ среди российских вратарей, сравнявшись с Николаем Хабибулиным. Среди действующих голкиперов больше матчей только у Джонатана Куика (826). Рекордсменом Национальной хоккейной лиги является Мартин Бродо (1266).

На льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Флоридой Пантерз» и «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 2:1.