Никита Кучеров — главный претендент на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал главным претендентом на «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку команды в регулярке. — Прим. «Чемпионата») по версии сайта НХЛ. Каждый из 16 опрошенных журналистов выбирал пятёрку кандидатов. Баллы распределялись по схеме 5-4-3-2-1.
Кучеров опередил Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз» по количеству первых мест. У обоих хоккеистов по 59 баллов.
Полностью рейтинг выглядит так:
1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») – 59 баллов (6 первых мест).
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») – 59 (3).
3. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») – 57 (6).
4. Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс») – 42 (1).
5. Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») – 7.
6-7. Мэттью Шефер («Нью-Йорк Айлендерс»), Давид Пастрняк («Бостон Брюинз») – по 4.
8. Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз») – 3.
9. Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс») – 2.
10-12. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Микко Рантанен («Даллас Старз»), Куинн Хьюз («Миннесота») – по 1.