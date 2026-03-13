«Пришлось поработать немного больше, чем обычно». Бобровский — о победе над «Коламбусом»

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал победный матч с «Коламбус Блю Джекетс», где он совершил 30 сейвов. «Пантеры» выиграли встречу в овертайме со счётом 2:1.

«Это была хорошая игра, я здорово видел шайбу, было много событий. Получился один из тех вечеров, когда пришлось поработать немного больше, чем обычно. Но это была отличная игра, я доволен победой», — цитирует Бобровского сайт НХЛ.

Для Бобровского это был 799-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, Сергей вышел на первое место по матчам в НХЛ среди российских вратарей, сравнявшись с Николаем Хабибулиным.