«Пришлось поработать немного больше, чем обычно». Бобровский — о победе над «Коламбусом»
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал победный матч с «Коламбус Блю Джекетс», где он совершил 30 сейвов. «Пантеры» выиграли встречу в овертайме со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Фантилли (Марчмент) – 33:01 1:1 Беннетт (Райнхарт, Самоскевич) – 41:28 (pp) 2:1 Райнхарт (Ткачук, Беннинг) – 62:20 (pp)
«Это была хорошая игра, я здорово видел шайбу, было много событий. Получился один из тех вечеров, когда пришлось поработать немного больше, чем обычно. Но это была отличная игра, я доволен победой», — цитирует Бобровского сайт НХЛ.
Для Бобровского это был 799-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, Сергей вышел на первое место по матчам в НХЛ среди российских вратарей, сравнявшись с Николаем Хабибулиным.
