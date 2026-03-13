Скидки
Валерий Каменский: похоже, «Вашингтон» смирился, что не попадает в плей-офф

Комментарии

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира Валерий Каменский высказался о снижении результативности капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и оценил, как изменения в столичном клубе влияют на шансы попасть в плей-офф.

«Что касается Александра, то после Олимпиады ему надо войти в игровой ритм, так как наша сборная ведь не участвовала в ней. Думаю, сейчас всё наладится, такое бывает.

Я думаю, клуб уже готовится к следующему сезону. Судя по дедлайну, что они раздали игроков, не усилились, похоже, там смирились, что не попадают в плей-офф», — цитирует Каменского ТАСС.

«Вашингтон» занимает шестое место в Столичном дивизионе, имея в активе 73 очка.

