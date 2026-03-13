Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ФХР утвердила новый состав правления, в который вошли 16 человек

ФХР утвердила новый состав правления, в который вошли 16 человек
Комментарии

В Москве состоялась отчётно-выборная конференция Федерации хоккея России (ФХР). На ней единогласным решением был утверждён состав правления, в который вошли 16 человек:

Павел Буре, Андрей Бокарев, Михаил Дегтярёв, Дмитрий Курбатов, Наиль Маганов, Борис Майоров, Борис Михайлов, Рашид Нургалиев, Владимир Потанин, Виктор Рашников, Аркадий Ротенберг, Роман Ротенберг, Александр Стеблин, Владислав Третьяк, Владимир Юрзинов-старший, Александр Якушев.

Матч «Трактор» — «Торпедо» 13 марта можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

В соответствии с уставом ФХР на заседании правления были избраны руководители федерации. Председателем правления ФХР на срок до 2030 года переизбран Аркадий Ротенберг. Кандидатом в президенты федерации был выдвинут и переизбран на тот же срок Владислав Третьяк. Также члены правления переизбрали Дмитрия Курбатова генеральным директором ФХР. Все решения были приняты единогласно.

Материалы по теме
Третьяк — о подаче в суд на ИИХФ: пора уже наезжать на Международную федерацию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android