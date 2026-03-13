«Он последний, кто должен таким заниматься». Хайман — о драке Коннора Макдэвида

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман высказался о драке капитана канадского клуба Коннора Макдэвида в матче с «Даллас Старз» (2:7).

«В таких ситуациях начинаешь злиться, а это была попытка вернуть эмоции в игру, вступиться за партнёра. Если честно, он последний, кто должен таким заниматься. Но когда дела складываются таким образом, думаю, всегда найдутся способы включиться. Вы видели, что он таким образом пытался сплотить команду, вернуть её в борьбу. И Леон тоже. Мы как команда должны лучше давать отпор. И мы это сделали, но этого оказалось недостаточно. Мы должны играть намного лучше», — цитирует Хаймана сайт «Эдмонтона».