Форвард «Тампы»: Кучеров не получает должного признания, он лучший игрок НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Гейдж Гонсалвес высоко оценил игру российского форварда «молний» Никиты Кучерова.

«Вероятно, Кучеров не получает должного признания, он лучший игрок НХЛ», — приводит слова Гонсалвеса сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 60 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 34 гола и 72 результативные передачи.

В ночь с 12 на 13 марта мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.