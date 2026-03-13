Форвард «Тампы»: Кучеров не получает должного признания, он лучший игрок НХЛ
Поделиться
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Гейдж Гонсалвес высоко оценил игру российского форварда «молний» Никиты Кучерова.
«Вероятно, Кучеров не получает должного признания, он лучший игрок НХЛ», — приводит слова Гонсалвеса сайт НХЛ.
В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 60 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 34 гола и 72 результативные передачи.
В ночь с 12 на 13 марта мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Гюнцель (Кучеров, Перри) – 20:49 (pp) 2:0 Гонсалвес (Пойнт) – 41:35 2:1 Комфер (Дебринкэт, Кейн) – 47:05 3:1 Гонсалвес (Пойнт, Кучеров) – 56:22 4:1 Гюнцель (Чирелли) – 56:55
Комментарии
- 13 марта 2026
-
13:27
-
13:10
-
12:48
-
12:30
-
12:12
-
11:50
-
11:31
-
11:17
-
11:00
-
10:40
-
10:30
-
10:23
-
10:09
-
09:55
-
09:40
-
09:32
-
09:20
-
09:15
-
09:04
-
08:50
-
08:45
-
08:33
-
08:31
-
08:21
-
08:10
-
07:46
-
07:43
-
07:35
-
07:05
-
06:49
-
06:21
-
05:57
-
05:53
-
04:48
-
04:44