Вайсфельд: смотреть на хоккей ЦСКА тяжело, но у них такой подход

Известный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд ответил на вопрос о возможных неожиданных результатах в плей-офф, прокомментировав игру ЦСКА.

«Любая команда может выстрелить в плей-офф. Опять же, зависит от того, в каком состоянии клубы подходят. Грубо говоря, у нефаворита в топовой форме больше шансов, чем у фаворита в плохой форме. Понятно, что «Металлург» и «Локомотив» — фавориты, но не удивлюсь, если и ЦСКА далеко пройдёт. Хотя, конечно, смотреть на их хоккей тяжело, но у них такой подход», — приводит слова Вайсфельда «Советский спорт».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2025/2026 завершится 20 марта.