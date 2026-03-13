Скидки
Трёхкратный чемпион мира оценил работу Боба Хартли в «Локомотиве»

Трёхкратный чемпион мира оценил работу Боба Хартли в «Локомотиве»
Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался о работе главного тренера «Локомотива» Боба Хартли.

«Локомотив» столь же мало пропускает, как при Никитине, но я не могу сказать, что это одна и та же команда. Хартли внёс свои правки и подкрутил слабые места в игре «Локо», который в плей-офф пройдёт очень далеко», — приводит слова Терещенко LiveResult.

В нынешнем сезоне ярославский «Локомотив» провёл 65 матчей, в которых набрал 93 очка. Железнодорожники заранее обеспечили себе первое место на Западе. В следующей игре «Локомотив» встретится в Тольятти с местной «Ладой». Матч состоится сегодня, 13 марта.

