Либор Шулак установил рекорд «Адмирала» по количеству матчей с очками подряд

В эти минуты во Владивостоке проходит матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимает «Барыс». Идёт второй период, счёт 4:2 в пользу дальневосточного клуба.

Защитник «Адмирала» Либор Шулак отдал результативную передачу в моменте со вторым голом хозяев. Как сообщает пресс-служба КХЛ, Шулак набрал очки в 10-м матче подряд и установил новый рекорд «Адмирала». Прежний рекорд в девять встреч принадлежал Роберту Саболичу и Даниилу Гутику.

Всего в текущем сезоне до игры с «Барысом» Либор Шулак провёл 64 матча, в которых забросил 14 шайб и отдал 28 результативных передач.