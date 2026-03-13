Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Либор Шулак установил рекорд «Адмирала» по количеству матчей с очками подряд

Либор Шулак установил рекорд «Адмирала» по количеству матчей с очками подряд
Комментарии

В эти минуты во Владивостоке проходит матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимает «Барыс». Идёт второй период, счёт 4:2 в пользу дальневосточного клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2026, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Перерыв
4 : 2
Барыс
Астана
1:0 Тимашов (Усманов, Чезганов) – 09:36 (5x5)     1:1 Логвин – 11:22 (5x5)     1:2 Томпсон (Уолш) – 21:17 (5x5)     2:2 Чезганов (Усманов, Шулак) – 23:38 (5x5)     3:2 Шэн (Старков) – 27:18 (5x5)     4:2 Основин (Олсон, Дерябин) – 29:13 (5x5)    

Защитник «Адмирала» Либор Шулак отдал результативную передачу в моменте со вторым голом хозяев. Как сообщает пресс-служба КХЛ, Шулак набрал очки в 10-м матче подряд и установил новый рекорд «Адмирала». Прежний рекорд в девять встреч принадлежал Роберту Саболичу и Даниилу Гутику.

Всего в текущем сезоне до игры с «Барысом» Либор Шулак провёл 64 матча, в которых забросил 14 шайб и отдал 28 результативных передач.

Материалы по теме
Видео
«Барыс» обыграл «Адмирал» в единственном матче игрового дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android