Либор Шулак установил рекорд «Адмирала» по количеству матчей с очками подряд
В эти минуты во Владивостоке проходит матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимает «Барыс». Идёт второй период, счёт 4:2 в пользу дальневосточного клуба.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2026, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Перерыв
4 : 2
Барыс
Астана
1:0 Тимашов (Усманов, Чезганов) – 09:36 (5x5) 1:1 Логвин – 11:22 (5x5) 1:2 Томпсон (Уолш) – 21:17 (5x5) 2:2 Чезганов (Усманов, Шулак) – 23:38 (5x5) 3:2 Шэн (Старков) – 27:18 (5x5) 4:2 Основин (Олсон, Дерябин) – 29:13 (5x5)
Защитник «Адмирала» Либор Шулак отдал результативную передачу в моменте со вторым голом хозяев. Как сообщает пресс-служба КХЛ, Шулак набрал очки в 10-м матче подряд и установил новый рекорд «Адмирала». Прежний рекорд в девять встреч принадлежал Роберту Саболичу и Даниилу Гутику.
Всего в текущем сезоне до игры с «Барысом» Либор Шулак провёл 64 матча, в которых забросил 14 шайб и отдал 28 результативных передач.
