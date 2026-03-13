Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Роман Ротенберг заявил о желании провести Суперсерию‑1972 в современных реалиях

Роман Ротенберг заявил о желании провести Суперсерию‑1972 в современных реалиях
Комментарии

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил о переговорах с США и Канадой касаемо проведения новой Суперсерии.

— Если диалог с Канадой и США действительно настолько позитивно обстоит, может, у вас есть желание устроить что‑то наподобие Суперсерии 1972 года с североамериканскими командами? Тем более Трамп не так давно говорил о необходимости проведения таких матчей.
— Мы находимся в разговоре, но для того, чтобы устроить Суперсерию‑1972 в наших реалиях, нужны огромные инвестиции, которые нужно взвешивать, анализировать. Самое главное вложение на данный момент — это в наше будущее, настоящее, а именно в наших детей, детско‑юношеский спорт, развитие наших баз, инфраструктуры. За последние годы мы добились очень серьёзных результатов — инфраструктура Московской области ничем не хуже той, что в Мичигане. Это можно даже сравнить с количеством катков.

— Неужели диалог об этом действительно идёт?
— Диалог идёт постоянный, и мы хотим сделать всё для того, чтобы наши болельщики были счастливы, — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

Материалы по теме
Ротенберг сообщил, что ФХР хочет пригласить словаков и венгров на Кубок Первого канала
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android