«Адмирал» дома уверенно одолел «Барыс», прервав победную серию казахстанского клуба

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и астанинским «Барысом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
На 10-й минуте первого периода Дмитрий Тимашов открыл счёт в игре. На 12-й минуте периода Всеволод Логвин восстановил равенство в счёте. В начале второго периода Тайс Томпсон вывел «Барыс» вперёд. На четвёртой минуте периода Егор Чезганов сделал счёт 2:2. В середине двадцатиминутки Павел Шэн и Вячеслав Основин забросили третью и четвёртую шайбы «Адмирала» в ворота гостей. В конце игры Дмитрий Завгородний и Дмитрий Дерябин установили окончательный счёт во встрече.
«Барыс» прервал свою победную серию из трёх матчей.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги команды встретятся вновь, но уже на льду «Барыса». Матч состоится 16 марта и начнётся в 17:30 мск.
- 13 марта 2026
-
15:01
-
14:51
-
14:31
-
14:15
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:27
-
13:10
-
12:48
-
12:30
-
12:12
-
11:50
-
11:31
-
11:17
-
11:00
-
10:40
-
10:30
-
10:23
-
10:09
-
09:55
-
09:40
-
09:32
-
09:20
-
09:15
-
09:04
-
08:50
-
08:45
-
08:33
-
08:31
-
08:21
-
08:10
-
07:46
-
07:43
-
07:35