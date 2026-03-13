«Адмирал» дома уверенно одолел «Барыс», прервав победную серию казахстанского клуба

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и астанинским «Барысом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На 10-й минуте первого периода Дмитрий Тимашов открыл счёт в игре. На 12-й минуте периода Всеволод Логвин восстановил равенство в счёте. В начале второго периода Тайс Томпсон вывел «Барыс» вперёд. На четвёртой минуте периода Егор Чезганов сделал счёт 2:2. В середине двадцатиминутки Павел Шэн и Вячеслав Основин забросили третью и четвёртую шайбы «Адмирала» в ворота гостей. В конце игры Дмитрий Завгородний и Дмитрий Дерябин установили окончательный счёт во встрече.

«Барыс» прервал свою победную серию из трёх матчей.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги команды встретятся вновь, но уже на льду «Барыса». Матч состоится 16 марта и начнётся в 17:30 мск.