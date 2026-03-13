Скидки
Адмирал – Барыс, результат матча 13 марта 2026 года, счёт 6:2, КХЛ 2025/2026

«Адмирал» дома уверенно одолел «Барыс», прервав победную серию казахстанского клуба
Комментарии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и астанинским «Барысом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2026, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
6 : 2
Барыс
Астана
1:0 Тимашов (Усманов, Чезганов) – 09:36 (5x5)     1:1 Логвин – 11:22 (5x5)     1:2 Томпсон (Уолш) – 21:17 (5x5)     2:2 Чезганов (Усманов, Шулак) – 23:38 (5x5)     3:2 Шэн (Старков) – 27:18 (5x5)     4:2 Основин (Олсон, Дерябин) – 29:13 (5x5)     5:2 Завгородний (Тимашов, Основин) – 58:45 (en)     6:2 Дерябин (Солянников) – 58:57 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На 10-й минуте первого периода Дмитрий Тимашов открыл счёт в игре. На 12-й минуте периода Всеволод Логвин восстановил равенство в счёте. В начале второго периода Тайс Томпсон вывел «Барыс» вперёд. На четвёртой минуте периода Егор Чезганов сделал счёт 2:2. В середине двадцатиминутки Павел Шэн и Вячеслав Основин забросили третью и четвёртую шайбы «Адмирала» в ворота гостей. В конце игры Дмитрий Завгородний и Дмитрий Дерябин установили окончательный счёт во встрече.

«Барыс» прервал свою победную серию из трёх матчей.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги команды встретятся вновь, но уже на льду «Барыса». Матч состоится 16 марта и начнётся в 17:30 мск.

Комментарии
