Защитник «Адмирала» забил гол от красной линии, вбрасывая шайбу в зону атаки по борту
Защитник «Адмирала» Дмитрий Дерябин в концовке матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» забросил курьёзную шайбу.
Игрок обороны от красной линии вбрасывал шайбу в зону атаки по борту, после чего она рикошетом полетела на пятачок, где вратарь «Барыса» Андрей Шутов не был готов и пропустил гол.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и астанинским «Барысом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2026, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
6 : 2
Барыс
Астана
1:0 Тимашов (Усманов, Чезганов) – 09:36 (5x5) 1:1 Логвин – 11:22 (5x5) 1:2 Томпсон (Уолш) – 21:17 (5x5) 2:2 Чезганов (Усманов, Шулак) – 23:38 (5x5) 3:2 Шэн (Старков) – 27:18 (5x5) 4:2 Основин (Олсон, Дерябин) – 29:13 (5x5) 5:2 Завгородний (Тимашов, Основин) – 58:45 (en) 6:2 Дерябин (Солянников) – 58:57 (5x5)
