Защитник «Адмирала» забил гол от красной линии, вбрасывая шайбу в зону атаки по борту

Защитник «Адмирала» Дмитрий Дерябин в концовке матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» забросил курьёзную шайбу.

Игрок обороны от красной линии вбрасывал шайбу в зону атаки по борту, после чего она рикошетом полетела на пятачок, где вратарь «Барыса» Андрей Шутов не был готов и пропустил гол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и астанинским «Барысом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.