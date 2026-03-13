Скидки
Двукратный олимпийский чемпион рассказал о минусах в игре «Спартака» в текущем сезоне

Двукратный олимпийский чемпион в роли защитника и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук отметил негативные моменты в игре «Спартака» в текущем сезоне КХЛ.

— Вы начинали этот сезон в «Спартаке», в чём проблема команды?
— У «Спартака» есть глубокая система, сильные клубы ВХЛ и МХЛ. Но пока она не принесла того результата, который есть у «Локомотива», который стабилен в том числе за счёт школы.

Меня немного смущают последние матчи «Спартака». Пропадают те игроки, которые должны делать результат, а самым эффективным выглядит четвёртое звено. Накануне плей-офф это звонок. Появление Георгиева в середине сезона дало хороший импульс команде, прежде всего обороне. Тем не менее качественного рывка не произошло. Теперь «Спартаку» нужно брать два дерби – с ЦСКА и «Динамо», чтобы уйти от «Локомотива». Трудная задача, — цитирует Кравчука Russia-Hockey.

