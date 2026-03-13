Владимир Крикунов ответил на вопрос, обошёл ли Овечкин Гретцки по легендарности

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов ответил на вопрос, можно ли считать, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обошёл Уэйна Гретцки по легендарности в истории НХЛ.

«Так-то уже давно всё сказано. Конечно, их всего два таких: Гретцки и Овечкин. Выше-то просто нет никого. Обошёл ли он Гретцки по легендарности? Может быть, не обошёл, но стоит высоко», — приводит слова Крикунова LiveResult.

В нынешнем сезоне НХЛ российский форвард набрал 51 очко (24 шайбы и 27 передач) в 67 матчах. Овечкин также является лучшим снайпером в истории лиги — на его счету 921 заброшенная шайба.