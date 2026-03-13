Скидки
Два матча НХЛ пройдут в Германии в декабре 2026 года

Два матча НХЛ пройдут в Германии в декабре 2026 года
Комментарии

Два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Оттавой Сенаторз» и «Чикаго Блэкхоукс» пройдут в немецком Дюссельдорфе в декабре 2026 года. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Встречи в рамках Global Series состоятся 18 и 20 декабря. Также на пресс-конференции в Дюссельдорфе лига и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) огласили детали совместной долгосрочной стратегии, направленной на укрепление присутствия организации в Германии. План включает в себя инвестиции в развитие хоккея, создание контента, налаживание долгосрочных деловых партнёрств, а также обязательство проводить в Германии больше матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее клубы Национальной хоккейной лиги уже проводили матчи в Германии. Всего было сыграно 22 встречи, включая одну игру регулярного чемпионата НХЛ 8 октября 2011 года в Берлине между «Лос-Анджелес Кингз» и «Баффало Сэйбрз».

«Вашингтон» в гонке за плей-офф? «Столичные» выгрызли победу у самой горячей команды НХЛ
«Вашингтон» в гонке за плей-офф? «Столичные» выгрызли победу у самой горячей команды НХЛ
