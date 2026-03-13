Форвард «Далласа» Робертсон: никогда бы не подумал, что Грицковян подерётся с Макдэвидом

Нападающий «Даллас Старз» Джейсон Робертсон прокомментировал драку форварда команды Джастина Грицковяна с капитаном «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом в матче между командами. Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу «Далласа».

«Ну, вы сами всё видели, сегодня было много вражды и неприязни. Никогда бы не подумал, что Грицковян подерётся с Макдэвидом. А он подрался», — приводит слова Робертсона пресс-служба «Старз».

В конце второго периода в зоне «Далласа» у борта завязалась потасовка, где Макдэвид устроил драку с Грицковяном. По итогам эпизода каждый из хоккеистов получил по две минуты штрафа за грубость.