Форвард «Далласа» Робертсон: никогда бы не подумал, что Грицковян подерётся с Макдэвидом

Комментарии

Нападающий «Даллас Старз» Джейсон Робертсон прокомментировал драку форварда команды Джастина Грицковяна с капитаном «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом в матче между командами. Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу «Далласа».

НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
7 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Бенн (Хейсканен, Стил) – 01:23     2:0 Стил (Дюшейн, Бурк) – 13:09     3:0 Робертсон – 15:11     4:0 Джонстон (Робертсон, Хейсканен) – 25:43 (pp)     5:0 Робертсон (Джонстон, Хейсканен) – 26:15     5:1 Бушар (Капанен, Драйзайтль) – 27:53     5:2 Дикинсон (Экхольм, Рословик) – 31:59     6:2 Бенн (Робертсон, Джонстон) – 41:32 (pp)     7:2 Дюшейн (Блэквелл, Линделль) – 58:57    

«Ну, вы сами всё видели, сегодня было много вражды и неприязни. Никогда бы не подумал, что Грицковян подерётся с Макдэвидом. А он подрался», — приводит слова Робертсона пресс-служба «Старз».

В конце второго периода в зоне «Далласа» у борта завязалась потасовка, где Макдэвид устроил драку с Грицковяном. По итогам эпизода каждый из хоккеистов получил по две минуты штрафа за грубость.

