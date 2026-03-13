Форвард «Далласа» Робертсон: никогда бы не подумал, что Грицковян подерётся с Макдэвидом
Нападающий «Даллас Старз» Джейсон Робертсон прокомментировал драку форварда команды Джастина Грицковяна с капитаном «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом в матче между командами. Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу «Далласа».
НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
7 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Бенн (Хейсканен, Стил) – 01:23 2:0 Стил (Дюшейн, Бурк) – 13:09 3:0 Робертсон – 15:11 4:0 Джонстон (Робертсон, Хейсканен) – 25:43 (pp) 5:0 Робертсон (Джонстон, Хейсканен) – 26:15 5:1 Бушар (Капанен, Драйзайтль) – 27:53 5:2 Дикинсон (Экхольм, Рословик) – 31:59 6:2 Бенн (Робертсон, Джонстон) – 41:32 (pp) 7:2 Дюшейн (Блэквелл, Линделль) – 58:57
«Ну, вы сами всё видели, сегодня было много вражды и неприязни. Никогда бы не подумал, что Грицковян подерётся с Макдэвидом. А он подрался», — приводит слова Робертсона пресс-служба «Старз».
В конце второго периода в зоне «Далласа» у борта завязалась потасовка, где Макдэвид устроил драку с Грицковяном. По итогам эпизода каждый из хоккеистов получил по две минуты штрафа за грубость.
