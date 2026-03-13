Скидки
Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин объяснил, почему сыграл с «Виннипегом» в маске белого цвета

Комментарии

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин ответил на вопрос, почему вышел на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (6:3) в маске белого цвета.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Фокс (Зибанеджад) – 01:08 (pp)     1:1 Росен (Брайсон, Нюквист) – 22:21     1:2 Лафреньер (Борген, Перро) – 27:36     2:2 Коннор (Шайфли, Саломонссон) – 37:49     2:3 Картье (Робертсон, Шнайдер) – 41:15     3:3 Виларди (Лаури, Перфетти) – 44:19     3:4 Перро (Шнайдер, Лафреньер) – 46:57     3:5 Эдстрём (Трочек, Шири) – 51:08     3:6 Лаба (Картье, Трочек) – 59:09    

«Не знаю. Новая расцветка. Мне нравится. Это новая маска, не было времени отдать её на раскраску. Сегодня выглядел как запасной вратарь», – приводит слова Шестёркина журналистка Молли Уолкер в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне 30-летний вратарь провёл 40 игр, в которых одержал 21 победу при показателе надёжности 2,50 и 91,2% отражённых бросков. Всего на счету россиянина 314 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и 183 победы.

«Рейнджерс» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 62 очками после 65 встреч.

