Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин объяснил, почему сыграл с «Виннипегом» в маске белого цвета

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин ответил на вопрос, почему вышел на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (6:3) в маске белого цвета.

«Не знаю. Новая расцветка. Мне нравится. Это новая маска, не было времени отдать её на раскраску. Сегодня выглядел как запасной вратарь», – приводит слова Шестёркина журналистка Молли Уолкер в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне 30-летний вратарь провёл 40 игр, в которых одержал 21 победу при показателе надёжности 2,50 и 91,2% отражённых бросков. Всего на счету россиянина 314 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и 183 победы.

«Рейнджерс» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 62 очками после 65 встреч.