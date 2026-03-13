Брент Бёрнс вышел на второе место по матчам без пропусков в регулярках НХЛ

Защитник «Колорадо Эвеланш» Брент Бёрнс провёл 989-й матч без единого пропуска в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в социальной сети Х. Данная серия длится с 22 ноября 2013 года.

41-летний хоккеист разделил второе место в истории лиги по этому показателю с Кейтом Яндлом. Рекорд принадлежит Филу Кесселу – 1064 игры подряд.

В нынешнем сезоне на счету Бёрнса 64 встречи, в которых он отметился девятью заброшенными шайбами и 19 результативными передачами при показателе полезности «+29». Всего он провёл 1561 игру в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 938 (270+668) очков. Защитник был выбран «Миннесотой Уайлд» в первом раунде под общим 20-м номером на драфте НХЛ 2003 года.