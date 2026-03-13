Главный тренер «Динамо» Козлов поделился ожиданиями от матча с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов дал комментарий перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым».

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
2-й период
2 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Ремпал (Броссо, Цулыгин) – 04:26 (5x5)     1:1 Сикьюра (Ожиганов, Гусев) – 09:50 (5x5)     2:1 Сучков (Кулик, Вязовой) – 25:38 (5x4)     2:2 Мамин (Гусев, Пыленков) – 26:30 (5x4)    

— Последний раз команды встречались в октябре. Помните ту игру?
— Да, помню. Мы выиграли 4:1. Много, что изменилось и у нас, и у соперника. Готовимся к хорошей игре. Соперник быстрый, интересная команда. У них креативное нападение. Нам нужно строго сыграть в обороне.

Тимур Кол набрал первое очко в КХЛ в прошлом матче и неплохо себя проявил. Почему его нет сегодня в заявке? И почему нет в составе Владислава Подъяпольского?
— Мы дали Владу выходной. Изначально планировали, что он не поедет с нами в Уфу. Тимур в прошлом матче играл, но у нас появился Тёма Сергеев. Нам всё время приходится давать паузу молодым игрокам. Кол, может быть, будет в следующей игре.

— Сегодня такая дуэль двух Козловых. Часто ли пересекались со своим однофамильцем во времена спортивной карьеры? Поддерживаете общение?
— Не так часто, как хотелось бы. Мы играли в чемпионском «Салавате Юлаеве» в сезоне-2011/2012. Приятно сыграть против команды Виктора Николаевича. У меня с ним всегда были тёплые дружеские отношения, — приводит слова Козлова пресс-служба «Динамо».

