Сибирь — Металлург Мг, результат матча 13 марта 2026 года, счет 1:2 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Металлург» победил «Сибирь» в овертайме благодаря голу Барака
Сегодня, 13 марта, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала магнитогорский «Металлург». Победу в овертайме одержали гости со счётом 2:1.

13 марта 2026, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Яковлев (Широков, Сушко) – 44:08 (5x5)     1:1 Джонсон – 48:32 (6x5)     1:2 Барак (Орехов, Ткачёв) – 64:20 (4x3)    

На 45-й минуте нападающий «Сибири» Алексей Яковлев забил первый гол. На 49-й минуте форвард «Металлурга» Люк Джонсон сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий магнитогорцев Дерек Барак.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 65 матчей, в которых набрала 63 очка, и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» со 103 очками после 65 встреч располагается на первой строчке Востока.

