«Металлург» победил «Сибирь» в овертайме благодаря голу Барака

Сегодня, 13 марта, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала магнитогорский «Металлург». Победу в овертайме одержали гости со счётом 2:1.

На 45-й минуте нападающий «Сибири» Алексей Яковлев забил первый гол. На 49-й минуте форвард «Металлурга» Люк Джонсон сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий магнитогорцев Дерек Барак.

«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 65 матчей, в которых набрала 63 очка, и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» со 103 очками после 65 встреч располагается на первой строчке Востока.