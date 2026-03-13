Главный тренер «Адмирала» Браташ оценил победу в матче с «Барысом»

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал победу над «Барысом» (6:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Хороший результат. Конечно, по игре ещё много в чём нам нужно добавлять, исправлять. Но сегодня было хорошее, правильное отношение к игре, что, в принципе, и позволило добиться такого результата.

– Тем не менее такое количество большинства, и как будто бы не всё получалось…

– Сегодня не получалось, я согласен. Я сказал, много чего не получается у нас ещё по игре.

– У вас 15 домашних встреч в КХЛ вместе с «Адмиралом», третью победу одержали. Вот если так по горячим следам, какие особенности проведения матчей во Владивостоке? И что не всегда, опять же, получалось, не всегда приводило к такому результату, хотя преимущество вроде как домашнего льда должно было быть.

– Если говорить про последние шесть домашних матчей, мы всё-таки взяли семь очков, что больше 50%. Я думаю, для нашей команды это неплохой результат. Поэтому я считаю, что всё-таки мы работаем по нарастающей. Улучшения какие-то есть, хотя ещё до того, что мы хотим видеть, очень далеко. Главная работа ещё впереди, — приводит слова Браташа пресс-служба «Адмирала».