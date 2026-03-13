Главный тренер «Адмирала» Браташ оценил победу в матче с «Барысом»

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал победу над «Барысом» (6:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2026, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
6 : 2
Барыс
Астана
1:0 Тимашов (Усманов, Чезганов) – 09:36 (5x5)     1:1 Логвин – 11:22 (5x5)     1:2 Томпсон (Уолш) – 21:17 (5x5)     2:2 Чезганов (Усманов, Шулак) – 23:38 (5x5)     3:2 Шэн (Старков) – 27:18 (5x5)     4:2 Основин (Олсон, Дерябин) – 29:13 (5x5)     5:2 Завгородний (Тимашов, Основин) – 58:45 (en)     6:2 Дерябин (Солянников) – 58:57 (5x5)    

– Хороший результат. Конечно, по игре ещё много в чём нам нужно добавлять, исправлять. Но сегодня было хорошее, правильное отношение к игре, что, в принципе, и позволило добиться такого результата.

– Тем не менее такое количество большинства, и как будто бы не всё получалось…
– Сегодня не получалось, я согласен. Я сказал, много чего не получается у нас ещё по игре.

– У вас 15 домашних встреч в КХЛ вместе с «Адмиралом», третью победу одержали. Вот если так по горячим следам, какие особенности проведения матчей во Владивостоке? И что не всегда, опять же, получалось, не всегда приводило к такому результату, хотя преимущество вроде как домашнего льда должно было быть.
– Если говорить про последние шесть домашних матчей, мы всё-таки взяли семь очков, что больше 50%. Я думаю, для нашей команды это неплохой результат. Поэтому я считаю, что всё-таки мы работаем по нарастающей. Улучшения какие-то есть, хотя ещё до того, что мы хотим видеть, очень далеко. Главная работа ещё впереди, — приводит слова Браташа пресс-служба «Адмирала».

