Главный тренер «Барыса» Кравец прокомментировал поражение от «Адмирала»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о поражении от «Адмирала» (2:6) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2026, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
6 : 2
Барыс
Астана
1:0 Тимашов (Усманов, Чезганов) – 09:36 (5x5)     1:1 Логвин – 11:22 (5x5)     1:2 Томпсон (Уолш) – 21:17 (5x5)     2:2 Чезганов (Усманов, Шулак) – 23:38 (5x5)     3:2 Шэн (Старков) – 27:18 (5x5)     4:2 Основин (Олсон, Дерябин) – 29:13 (5x5)     5:2 Завгородний (Тимашов, Основин) – 58:45 (en)     6:2 Дерябин (Солянников) – 58:57 (5x5)    

– Ребята подустали, конечно. Тяжёлая поездка, четвёртая игра подряд, и плюс спаренная игра. Первый период — достаточно хороший, но второй – так нельзя играть. Тем более, когда ты ведёшь в счёте, нужно аккуратно сыграть в обороне, и нужно сделать так, чтоб не было контратак. Эти ошибки, которые произошли во втором периоде, решили исход матча. А в третьем периоде, к сожалению, слишком много удалений было. Поэтому сложно что-то исправить. Поездку из четырёх игр мы провели достойно, три матча выиграли. Я считаю, что это очень хороший результат для нашей команды.

– Возвращение Адама Шила как будто бы не получилось. Четыре шайбы в Санкт-Петербурге, четыре здесь. Почему так происходит, на ваш взгляд?
– Я думаю, что надо у Адама Шила спросить, почему так происходит. Он же в воротах ловит шайбу. Где-то игроки не помогли, где-то сам он не поймал. Зависит от многих факторов: как ты настроился, как ты подготовлен. Ну и плюс, конечно, партнёры должны помогать. Оборона должна помогать не создавать таких вот контратак, выходов один в ноль. Всё закономерно.

– Когда вернётесь домой, ближайший матч тоже с «Адмиралом», постараетесь такого не повторить?
– Естественно, конечно. Надеюсь, что ребята отдохнут за эти полтора дня. Конечно, хотелось бы, чтобы все команды после таких поездок на Дальний Восток имели хотя бы три дня отдыха, чтобы восстановиться и в нормальном состоянии выходить играть, — приводит слова Кравца пресс-служба «Барыса».

