«Игра не понравилась, но козыри мы не раскроем». Разин — о победе над «Сибирью»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Сибирью» в овертайме со счётом 2:1.

— Мы разные задачи с «Сибирью» выполняем. Нам надо не получить травму, они бьются за место в плей-офф. Трудно комментировать такие игры. На максимум включились, когда стали проигрывать. Игра мне не понравилась.

— Не было задачи посмотреть на самого вероятного соперника по первому раунду плей-офф?

— В смысле подготовиться? Разорвать 10:0?

— Смоделировать.

— Зачем? Мы выберем модель, с которой будем играть, они посмотрят эту игру и тоже подготовятся. Мы свои козыри не раскроем, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.