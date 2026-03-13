«Игра не понравилась, но козыри мы не раскроем». Разин — о победе над «Сибирью»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Сибирью» в овертайме со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2026, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Яковлев (Широков, Сушко) – 44:08 (5x5) 1:1 Джонсон – 48:32 (6x5) 1:2 Барак (Орехов, Ткачёв) – 64:20 (4x3)
— Мы разные задачи с «Сибирью» выполняем. Нам надо не получить травму, они бьются за место в плей-офф. Трудно комментировать такие игры. На максимум включились, когда стали проигрывать. Игра мне не понравилась.
— Не было задачи посмотреть на самого вероятного соперника по первому раунду плей-офф?
— В смысле подготовиться? Разорвать 10:0?
— Смоделировать.
— Зачем? Мы выберем модель, с которой будем играть, они посмотрят эту игру и тоже подготовятся. Мы свои козыри не раскроем, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
