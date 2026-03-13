Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Напиши, что у меня конфликт с ним». Разин — журналисту об отсутствии Набокова

Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин ответил на вопрос об отсутствии голкипера Ильи Набокова в матче с «Сибирью» (2:1 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2026, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Яковлев (Широков, Сушко) – 44:08 (5x5)     1:1 Джонсон – 48:32 (6x5)     1:2 Барак (Орехов, Ткачёв) – 64:20 (4x3)    

— Где Набоков?
— Где надо.

— Здоров ли он?
— Секрет.

— Нагоняете туман.
— Конфликт у меня с ним, напиши, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В нынешнем сезоне 22-летний вратарь провёл 37 игр, в которых одержал 22 победы при коэффициенте надёжности 2,65 и 90,3% отражённых бросков.

«Металлург» со 103 очками после 65 встреч располагается на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 65 матчей, в которых набрала 63 очка, и занимает восьмое место на Востоке.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android