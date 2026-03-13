«Напиши, что у меня конфликт с ним». Разин — журналисту об отсутствии Набокова

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин ответил на вопрос об отсутствии голкипера Ильи Набокова в матче с «Сибирью» (2:1 ОТ).

— Где Набоков?

— Где надо.

— Здоров ли он?

— Секрет.

— Нагоняете туман.

— Конфликт у меня с ним, напиши, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В нынешнем сезоне 22-летний вратарь провёл 37 игр, в которых одержал 22 победы при коэффициенте надёжности 2,65 и 90,3% отражённых бросков.

«Металлург» со 103 очками после 65 встреч располагается на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 65 матчей, в которых набрала 63 очка, и занимает восьмое место на Востоке.