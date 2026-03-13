Дамир Шарипзянов повторил рекорд Криса Ли по очкам для защитников за одну регулярку

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов стал первым игроком за девять сезонов, который сумел повторить рекорд результативности защитников, установленный Крисом Ли в сезоне-2016/2017. Шарипзянов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Шанхайскими Драконами». Встреча проходит в эти минуты.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Якупов (Прохоркин, Рашевский) – 14:17 (5x4)     2:0 Прохоркин (Войнов) – 33:13 (4x4)     3:0 Войнов (Долженков, Прохоркин) – 36:22 (5x5)     4:0 Фьоре (Маклауд, Волков) – 48:33 (5x5)     4:1 Лабанк (Куинни, Сюсиз) – 50:43 (5x5)     5:1 Маклауд (Потуральски, Шарипзянов) – 51:20 (5x3)     6:1 Окулов (Потуральски, Лажуа) – 54:28 (5x4)    

На 52-й минуте нападающий омичей Майкл Маклауд забил пятый гол в ворота китайского клуба с передач Эндрю Потуральски и Шарипзянова. Таким образом, Дамир набрал 65-е очко в текущей регулярке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В нынешнем сезоне 30-летний защитник провёл 64 игры, в которых отметился 23 заброшенными шайбами и 42 результативными передачами.

