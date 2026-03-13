Дамир Шарипзянов повторил рекорд Криса Ли по очкам для защитников за одну регулярку

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов стал первым игроком за девять сезонов, который сумел повторить рекорд результативности защитников, установленный Крисом Ли в сезоне-2016/2017. Шарипзянов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Шанхайскими Драконами». Встреча проходит в эти минуты.

На 52-й минуте нападающий омичей Майкл Маклауд забил пятый гол в ворота китайского клуба с передач Эндрю Потуральски и Шарипзянова. Таким образом, Дамир набрал 65-е очко в текущей регулярке.

В нынешнем сезоне 30-летний защитник провёл 64 игры, в которых отметился 23 заброшенными шайбами и 42 результативными передачами.