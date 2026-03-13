Авангард — Шанхайские Драконы, результат матча 13 марта 2026 года, счет 6:1, КХЛ 2025/2026

«Авангард» дома разгромил «Шанхайских Драконов»
Сегодня, 13 марта, в Омске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «Джи-Драйв-Арена», одержали хозяева со счётом 6:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Якупов (Прохоркин, Рашевский) – 14:17 (5x4)     2:0 Прохоркин (Войнов) – 33:13 (4x4)     3:0 Войнов (Долженков, Прохоркин) – 36:22 (5x5)     4:0 Фьоре (Маклауд, Волков) – 48:33 (5x5)     4:1 Лабанк (Куинни, Сюсиз) – 50:43 (5x5)     5:1 Маклауд (Потуральски, Шарипзянов) – 51:20 (5x3)     6:1 Окулов (Потуральски, Лажуа) – 54:28 (5x4)    

На 15-й минуте нападающий «Авангарда» Наиль Якупов забил первый гол. На 34-й минуте форвард Николай Прохоркин удвоил преимущество омского клуба. На 37-й минуте защитник Вячеслав Войнов забросил третью шайбу в ворота «Шанхайских Драконов». На 49-й минуте нападающий Джованни Фьоре укрепил преимущество хозяев.

На 51-й минуте форвард Кевин Лабанк сократил отставание китайской команды. На 52-й минуте нападающий Майкл Маклауд забил пятый гол «Авангарда». На 55-й минуте форвард Константин Окулов забросил шестую шайбу в ворота гостей и установил окончательный счёт — 6:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

