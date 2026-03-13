«Авангард» дома разгромил «Шанхайских Драконов»

Сегодня, 13 марта, в Омске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «Джи-Драйв-Арена», одержали хозяева со счётом 6:1.

На 15-й минуте нападающий «Авангарда» Наиль Якупов забил первый гол. На 34-й минуте форвард Николай Прохоркин удвоил преимущество омского клуба. На 37-й минуте защитник Вячеслав Войнов забросил третью шайбу в ворота «Шанхайских Драконов». На 49-й минуте нападающий Джованни Фьоре укрепил преимущество хозяев.

На 51-й минуте форвард Кевин Лабанк сократил отставание китайской команды. На 52-й минуте нападающий Майкл Маклауд забил пятый гол «Авангарда». На 55-й минуте форвард Константин Окулов забросил шестую шайбу в ворота гостей и установил окончательный счёт — 6:1.

