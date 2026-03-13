Московское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» в серии буллитов

Сегодня, 13 марта, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал московское «Динамо». Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 3:2.

На пятой минуте нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал забил первый гол. На 10-й минуте форвард «Динамо» Дилан Сикьюра сравнял счёт. На 26-й минуте нападающий Егор Сучков вывел уфимцев вперёд. На 27-й минуте форвард бело-голубых Максим Мамин восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались гости.

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 65 матчей, в которых набрал 72 очка, и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» с 79 очками после 65 встреч располагается на шестой строчке Западной конференции.