Московское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» в серии буллитов

Салават Юлаев — Динамо М, результат матча 13 марта 2026 года, счет 2:3 Б, КХЛ 2025/2026

Сегодня, 13 марта, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал московское «Динамо». Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 3:2.

13 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
1:0 Ремпал (Броссо, Цулыгин) – 04:26 (5x5)     1:1 Сикьюра (Ожиганов, Гусев) – 09:50 (5x5)     2:1 Сучков (Кулик, Вязовой) – 25:38 (5x4)     2:2 Мамин (Гусев, Пыленков) – 26:30 (5x4)     2:3 Гусев – 65:00    

На пятой минуте нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал забил первый гол. На 10-й минуте форвард «Динамо» Дилан Сикьюра сравнял счёт. На 26-й минуте нападающий Егор Сучков вывел уфимцев вперёд. На 27-й минуте форвард бело-голубых Максим Мамин восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались гости.

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 65 матчей, в которых набрал 72 очка, и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» с 79 очками после 65 встреч располагается на шестой строчке Западной конференции.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Сын уже может напевать гимн России. Это забавно». Интервью с канадской звездой «Динамо»
Эксклюзив
«Сын уже может напевать гимн России. Это забавно». Интервью с канадской звездой «Динамо»
