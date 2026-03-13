«Трактор» отыгрался с 0:2 и одержал победу над «Торпедо» в овертайме

Сегодня, 13 марта, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал нижегородское «Торпедо». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2.

На пятой минуте нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв забил первый гол. На 18-й минуте форвард Андрей Белевич удвоил преимущество нижегородцев. На 21-й минуте нападающий Михаил Григоренко сократил отставание «Трактора». На 22-й минуте форвард челябинцев Виталий Кравцов сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий хозяев Василий Глотов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Трактор» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 65 матчей, в которых набрал 69 очков, и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 79 очками после 66 встреч располагается на пятой строчке Западной конференции.