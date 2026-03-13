Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Трактор — Торпедо, результат матча 13 марта 2026 года, счет 3:2 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Трактор» отыгрался с 0:2 и одержал победу над «Торпедо» в овертайме
Сегодня, 13 марта, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал нижегородское «Торпедо». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Ткачёв (Виноградов) – 04:08 (5x5)     0:2 Белевич (Конюшков, Шавин) – 17:22 (5x5)     1:2 Григоренко (Кравцов, Ливо) – 20:39 (5x5)     2:2 Кравцов (Григоренко) – 21:28 (5x5)     3:2 Глотов (Ливо) – 63:05 (3x3)    

На пятой минуте нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв забил первый гол. На 18-й минуте форвард Андрей Белевич удвоил преимущество нижегородцев. На 21-й минуте нападающий Михаил Григоренко сократил отставание «Трактора». На 22-й минуте форвард челябинцев Виталий Кравцов сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий хозяев Василий Глотов.

«Трактор» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 65 матчей, в которых набрал 69 очков, и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 79 очками после 66 встреч располагается на пятой строчке Западной конференции.

