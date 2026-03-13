Люзенков прокомментировал поражение «Сибири» от «Металлурга»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о поражении от «Металлурга» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— По такой боевой игре скажу коротко – довольны, что взяли очко. Удаления нас подвели в концовке.

— Разин сказал, что не захотели раскрывать все карты «Сибири» из-за вероятной встречи в плей-офф. Моделировали ли вы под это игру?

— Нет, не моделировали, честно говорю. Ещё идёт борьба, мы ничего не гарантировали. Если Разин так считает, здорово, поборемся, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 65 матчей, в которых набрала 63 очка, и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» со 103 очками после 65 встреч располагается на первой строчке Востока.