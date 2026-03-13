Пропустивший 16 матчей Жамнов вернулся на тренерскую скамейку «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов вернулся на скамейку в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром». Встреча проходит в эти минуты.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Перерыв
0 : 0
Амур
Хабаровск

28 января специалист пропустил игру с тольяттинской «Ладой» (6:2), на следующий день клуб объявил, что главный тренер пропустит несколько встреч «по запланированным медицинским причинам». С тех пор командой руководил Александр Барков.

Всего Жамнов пропустил 16 матчей. В его отсутствие «Спартак» выиграл девять раз. До конца регулярного чемпионата красно-белым предстоит провести четыре встречи.

На данный момент «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 74 очками в 64 матчах.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Не нужно заниматься пустословием». Легенда «Спартака» ответил на слова Плющева о Жамнове
