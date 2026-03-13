Московское «Динамо» одержало седьмую победу подряд над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ

Московское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2. Как сообщает пресс-служба КХЛ, эта победа стала для бело-голубых седьмой подряд над уфимским клубом.

Также эта игра является 17-й для московкой команды с набранными очками в матче с «Салаватом Юлаевым».

В составе уфимцев отличились Шелдон Ремпал и Егор Сучков. За «Динамо» заброшенными шайбами отметились Дилан Сикьюра и Максим Мамин. Победный буллит на свой счёт записал Никита Гусев.

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 65 матчей, в которых набрал 72 очка, и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» с 79 очками после 65 встреч располагается на шестой строчке Западной конференции.