Московское «Динамо» одержало седьмую победу подряд над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ

Московское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2. Как сообщает пресс-служба КХЛ, эта победа стала для бело-голубых седьмой подряд над уфимским клубом.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Б
Динамо М
Москва
1:0 Ремпал (Броссо, Цулыгин) – 04:26 (5x5)     1:1 Сикьюра (Ожиганов, Гусев) – 09:50 (5x5)     2:1 Сучков (Кулик, Вязовой) – 25:38 (5x4)     2:2 Мамин (Гусев, Пыленков) – 26:30 (5x4)     2:3 Гусев – 65:00    

Также эта игра является 17-й для московкой команды с набранными очками в матче с «Салаватом Юлаевым».

В составе уфимцев отличились Шелдон Ремпал и Егор Сучков. За «Динамо» заброшенными шайбами отметились Дилан Сикьюра и Максим Мамин. Победный буллит на свой счёт записал Никита Гусев.

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 65 матчей, в которых набрал 72 очка, и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» с 79 очками после 65 встреч располагается на шестой строчке Западной конференции.

