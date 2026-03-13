Хет-трик Шалунова принёс «Локомотиву» победу над «Ладой»

Сегодня, 13 марта, в Тольятти завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала московский ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Лада-Арена», одержали гости со счётом 4:2.

На 11-й минуте нападающий «Лады» Никита Михайлов забил первый гол. На 20-й минуте форвард «Локомотива» Максим Шалунов сравнял счёт. На 36-й минуте Шалунов вывел ярославский клуб вперёд, оформив дубль. На 47-й минуте нападающий Александр Полунин забил третий гол в ворота тольяттинцев. На 53-й минуте форвард Андрей Алтыбармакян сократил отставание хозяев. На 59-й минуте Шалунов оформил хет-трик и установил окончательный счёт — 4:2.

«Лада» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 67 матчей, в которых набрала 45 очков, и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 95 очками после 66 встреч располагается на первой строчке Запада.