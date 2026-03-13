Главный тренер московского «Динамо» разобрал победу над «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» в серии буллитов со счётом 3:2.

«У нас была четвёртая игра через день. Очень рады, что забрали два очка. Некоторые игроки у нас выбыли – перед самой игрой и после завершения первого периода. У одного (Семёна Дер-Аргучинцева. — Прим. «Чемпионата») – температура, у второго (Егора Римашевского. – Прим. «Чемпионата») – микротравма. Думаю, что на днях они восстановятся. Огромная нагрузка легла на три звена, потому что практически весь матч мы отыграли в три тройки.

Хорошо, что вернулся Артём Сергеев. От него большая помощь, поэтому уже легче было в плане защитников. А нападающих сегодня пришлось крутить и находить какие-то варианты. Моменты были и у нас, и у них, на буллитах нам больше повезло. Мотор [Максим Моторыгин] – молодец. Он хорошо отыграл в серии. Все игроки хотят много играть. Тяжелее играть в 13 нападающих, чем в 11. Но в такой ситуации приходится дробить игру и просить играть короткими сменами. Думаю, что сегодня все наигрались.

Перед игрой делали акценты на том, что очень быстрые и креативные нападающие у соперника. Обратили внимание, чтобы ближе играли к Ремпалу, у которого хороший бросок. Кузнецов может и один в один обыграть, и площадку хорошо видит, поэтому говорили про них на собрании», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.