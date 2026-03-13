Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер московского «Динамо» разобрал победу над «Салаватом Юлаевым»

Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» в серии буллитов со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Б
Динамо М
Москва
1:0 Ремпал (Броссо, Цулыгин) – 04:26 (5x5)     1:1 Сикьюра (Ожиганов, Гусев) – 09:50 (5x5)     2:1 Сучков (Кулик, Вязовой) – 25:38 (5x4)     2:2 Мамин (Гусев, Пыленков) – 26:30 (5x4)     2:3 Гусев – 65:00    

«У нас была четвёртая игра через день. Очень рады, что забрали два очка. Некоторые игроки у нас выбыли – перед самой игрой и после завершения первого периода. У одного (Семёна Дер-Аргучинцева. — Прим. «Чемпионата») – температура, у второго (Егора Римашевского. – Прим. «Чемпионата») – микротравма. Думаю, что на днях они восстановятся. Огромная нагрузка легла на три звена, потому что практически весь матч мы отыграли в три тройки.

Хорошо, что вернулся Артём Сергеев. От него большая помощь, поэтому уже легче было в плане защитников. А нападающих сегодня пришлось крутить и находить какие-то варианты. Моменты были и у нас, и у них, на буллитах нам больше повезло. Мотор [Максим Моторыгин] – молодец. Он хорошо отыграл в серии. Все игроки хотят много играть. Тяжелее играть в 13 нападающих, чем в 11. Но в такой ситуации приходится дробить игру и просить играть короткими сменами. Думаю, что сегодня все наигрались.

Перед игрой делали акценты на том, что очень быстрые и креативные нападающие у соперника. Обратили внимание, чтобы ближе играли к Ремпалу, у которого хороший бросок. Кузнецов может и один в один обыграть, и площадку хорошо видит, поэтому говорили про них на собрании», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android