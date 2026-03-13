«Не обидели друг друга». Вячеслав Козлов — о первой тренерской дуэли с Виктором Козловым

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов после победы над «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б) рассказал об общении с Виктором Козловым, возглавляющим уфимский клуб.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Б
Динамо М
Москва
1:0 Ремпал (Броссо, Цулыгин) – 04:26 (5x5)     1:1 Сикьюра (Ожиганов, Гусев) – 09:50 (5x5)     2:1 Сучков (Кулик, Вязовой) – 25:38 (5x4)     2:2 Мамин (Гусев, Пыленков) – 26:30 (5x4)     2:3 Гусев – 65:00    

– Рады видеть вас снова в Уфе. Это не чужой для вас город. Здесь вместе с Виктором Козловым вы выиграли Кубок Гагарина. Сегодня состоялась ваша первая тренерская дуэль с Виктором. Удалось ли вам с ним пообщаться?
– Не успел пообщаться. Может быть, сейчас после пресс-конференции увидимся. Я очень уважительно к нему отношусь. Отличный игрок был, прекрасный семьянин и очень хороший тренер. Рад за него. Когда видимся, это всегда приятно, потому что у нас хорошие отношения. Вообще, очень приятно находиться в Уфе. И наши болельщики сегодня были на матче, и здесь всегда полный стадион. Думаю, что игра понравилась зрителям.

– У вас фамилия Козлов, а имя Вячеслав начинается на «В». Имя Виктора Козлова тоже начинается на «В». Наверное, неопытные журналисты вас даже путали иногда. Как к этому относитесь?
– Раньше, ещё когда мы пересекались в НХЛ, меня называли «Виктор, Виктор». Я им отвечал, что не Виктор. Думаю, что Виктору тоже говорили Вячеслав.

– Есть тут какая-то принципиальность?
– Сегодня был овертайм, поделили очки – мы взяли два, он взял одно. Наверное, в этом есть что-то дружеское. Не обидели друг друга, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

