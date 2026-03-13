Вячеслав Козлов: под каким номером играл Виктор Николаевич? 25-го он выиграет

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов после победы над «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б) в пятницу, 13-го, заявил, что 13-й номер, под которым он выступал, всегда приносил ему удачу.

– Сегодня пятница, 13-е. А мы все знаем, под каким номером вы играли на протяжении своей карьеры, в том числе у Скотти Боумэна. Если я не ошибаюсь, то он даже вас просил отказаться от 13-го номера, но вы этого не сделали и выиграли Кубок Стэнли под ним. 13-е число принесло вам успех и сегодня?

– Да, было такое. Он меня просил поменять номер. Он очень суеверный. В Америке нет 13-х этажей, но если какой-то номер заканчивался на 13, например, 4213, то он ключ менял и никогда не жил в этом номере. Я не знаю. У меня и отец играл под 13-м номером, и я всегда его брал, когда была такая возможность. По жизни он мне приносил удачу.

– Принёс и сегодня.

– А Виктор Николаевич под каким играл?

– Под 25-м.

– Значит, 25-го он выиграет (смеётся), – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.