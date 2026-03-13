Форвард «Локомотива» Шалунов побил свой же клубный рекорд по голам за одну регулярку

Нападающий ярославского «Локомотива» Максим Шалунов забросил 30-ю шайбу и побил свой же клубный рекорд по голам за один регулярный чемпионат. Форвард оформил хет-трик в матче с тольяттинской «Ладой» (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2026, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
1:0 Михайлов (Савчук, Тянулин) – 10:01 (5x5)     1:1 Шалунов (Волков, Берёзкин) – 19:19 (5x4)     1:2 Шалунов (Берёзкин) – 35:11 (5x5)     1:3 Полунин (Елесин, Кирьянов) – 46:18 (5x5)     2:3 Алтыбармакян (Бокун) – 52:22 (5x5)     2:4 Шалунов (Берёзкин) – 58:21 (en)    

В сезоне-2022/2023 Шалунов отметился 29 заброшенными шайбами в регулярке. Максим выступает за «Локомотив» с 2021 года. Всего он провёл 341 игру с учётом плей-офф за ярославский клуб и набрал 199 (116+83) очков. Также форвард выступал в КХЛ за «Трактор», «Сибирь» и ЦСКА. На его счету 785 матчей в Континентальной хоккейной лиге и 439 (242+197) очков.

В нынешнем сезоне 33-летний хоккеист провёл 65 игр, в которых отметился 30 заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

Материалы по теме
Видео
Хет-трик Шалунова принёс «Локомотиву» победу над «Ладой»
